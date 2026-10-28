Come emerso nelle scorse settimane, l’Inter segue con interesse Finn Jeltsch, difensore tedesco classe 2006 attualmente allo Stoccarda e reduce dalle prime convocazioni di Jurgen Klopp in Nations League. Il giocatore piace a Cristian Chivu per la velocità, la forza fisica, la visione di gioco e la capacità di ricoprire più ruoli nella difesa a tre, sia da centrale sia da esterno. Nonostante le difficoltà della squadra tedesca in campionato, la sua valutazione resta elevata e gli osservatori nerazzurri hanno espresso giudizi positivi ogni volta che sono andati a visionarlo dal vivo. Il principale ostacolo è economico: lo Stoccarda, che lo ha acquistato per 9,5 milioni nel 2025, chiede una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Lo stipendio del giocatore non rappresenterebbe invece un problema per l’Inter, perché di poco superiore al milione di euro.

Concorrenza blaugrana

Sulle tracce di Jeltsch ci sarebbe però anche il Barcellona. Secondo il quotidiano Sport, il difensore sarebbe la prima scelta di Hansi Flick, che avrebbe già discusso il suo profilo con il presidente Joan Laporta. Il club catalano dovrebbe però reperire le risorse necessarie, eventualmente attraverso una cessione, oppure rinviare l’operazione all’estate 2027. Stessa necessità dell'Inter, che pensa a Jeltsch in vista della prossima stagione ma dovrà guardarsi le spalle da una concorrenza che aumenta rapidamente.