Procede come da programma il recupero di Lautaro Martinez, ai box dal 15 ottobre, giorno di antivigilia della gara di campionato contro il Bologna, per un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Un infortunio che lo costringerà a saltare tutte le sfide dell'Inter da qui alla prossima sosta, come già annunciato nei giorni scorsi. Il Toro, intanto, oggi si è rivisto sul campo della Pinetina, dove ha corso in solitaria con le scarpe da ginnastica ai piedi. Uno step che il capitano dei nerazzurri ha voluto sottolineare pubblicando su Instagram le foto che lo ritraggono concentrato e sorridente al centro sportivo di Appiano Gentile.