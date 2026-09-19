Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato il pareggio tra Roma e Inter nel big match della 5a giornata di Serie A. 

"Altra partita da infarto che l'Inter parte con il doppio handicap come contro Napoli, Real e Udinese - le sue parole -. Inter messa malissimo in campo. Il gol di Lautaro ad inizio secondo tempo ha cambiato tutto, poi il miracolo di Martinez ci ha salvati, prima del 2-2 di Lautaro. Si tratta di un ottimo punto, di un buon risultato, con questa Roma ad inizio stagione. C'è da capire quello che accade negli approcci. Occhio al discorso Diouf a destra".

IL VIDEO
Sezione: Vento di Tramontana / Data: Sab 19 settembre 2026 alle 21:30
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.