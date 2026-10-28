Jonathan Giraldez, allenatore dell'OL Lyonnes, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Women's Champions League contro l'Inter presentando così le nerazzurre: "L'Inter è un'ottima squadra; è imbattuta in Champions League femminile e ha quattro punti. Anche in Serie A femminile sta giocando bene ed è in una buona posizione. Non sarà una partita facile perché l'Inter è una squadra che subisce pochi gol e ha giocatrici capaci di attaccare gli spazi dietro la difesa. Abbiamo imparato molto dalla nostra precedente partita europea contro il Chelsea; ora tocca a noi mettere tutto in pratica per offrire un'ottima prestazione.”

Insieme a Giraldez si è presentata anche la centrocampista Julie Swierot: "Penso di aver iniziato bene la stagione. L'allenatore mi sta dando spazio in campo e mi sto impegnando al massimo in allenamento, imparando dai miei compagni. Da quando sono tornata qui, mi sto ancora abituando all'alto livello della competizione, che è molto impegnativo. Non ci sono necessariamente maggiori aspettative o pressioni qui; per me è normale dare il massimo per la mia amata squadra".