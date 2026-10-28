A fine partita Marcus Thuram commenta così a Sky la vittoria sul Venezia: "Siamo riusciti a rimanere in partita e fare due gol importanti alla fine. Siamo 22-24 giocatori tutti pronti a fare il massimo per l'Inter. Vogliamo vincere il derby come tutte le altre partite di campionato e faremo il massimo per farcela".

Sezione: Focus / Data: Mer 28 ottobre 2026 alle 20:25
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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Domenico Fabbricini
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Domenico Fabbricini
E' giornalista pubblicista dal 2003, direttore editoriale e fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e continua a seguire nuovi progetti editoriali a tema sportivo.