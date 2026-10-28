"Derby? Per me non c'è il problema di sottovalutare il Bologna, che è un avversario forte. Non penso all'Inter, per prima cosa perché non so quali giocatori saranno disponibili". Lo ha detto Ruben Amorim, tecnico del Milan, parlando a DAZN poco prima della sfida che metterà di fronte i rossoneri allla squadra di Raffaele Palladini, a tre prima della stracittadina milanese. 

Sezione: L'avversario / Data: Mer 28 ottobre 2026 alle 18:10
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.