"Derby? Per me non c'è il problema di sottovalutare il Bologna, che è un avversario forte. Non penso all'Inter, per prima cosa perché non so quali giocatori saranno disponibili". Lo ha detto Ruben Amorim, tecnico del Milan, parlando a DAZN poco prima della sfida che metterà di fronte i rossoneri allla squadra di Raffaele Palladini, a tre prima della stracittadina milanese.