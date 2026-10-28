A pochi istanti dalla conclusione del recupero dell'8ª giornata di Serie C tra Inter U23 e Scafatese, il tecnico della compagine campana Michele Facciolo ha brevemente commentato la sconfitta subita per mano dei nerazzurri ai microfoni ufficiali del club canarino: "Credo che sia stata una partita dai due volti: nel primo tempo abbiamo sofferto il loro ritmo e abbiamo faticato a trovare le misure. Visto il loro livello tecnico siamo andati in difficoltà. Eravamo riusciti a riprenderla ma il loro gol su palla inattiva credo ci abbia un po' penalizzato. Abbiamo comunque avuto una bella reazione e credo che abbiamo disputato un buon secondo tempo".
Sezione: L'avversario / Data: Mer 28 ottobre 2026 alle 17:24
Autore: Carlo Alberto Gamba
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