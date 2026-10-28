"Domani capiremo chi sarà a disposizione per il derby. Tomori è da valutare, ha avuto un problema. Non dico che abbiamo perso per colpa degli infortuni, ma che ci è mancata l'enegia per fare quello che chiedo. Già dal 1' si capiva che era così. Non è facile dopo due mesi di lavoro., Proveremo a farci trovare pronti sabato. E' inutile analizzare gli errori tecnico-tattici, ci è mancata energia". Così Ruben Amorim, parlando a DAZN, dopo il brutto stop del Milan contro il Bologna, il primo in campionato dei rossoneri.

In seguito, il tecnico portoghese ha aggiunto: "Penso che potremo recuperare uno o due giocatori, magari potremo correre un rischio con loro. Vedremo".