Nel consueto video editoriale per FcInterNews Filippo Tramontana ha commentato la pazza vittoria dell'Inter contro la Fiorentina in rimonta.

"Non so se arrivo a fine stagione. Prima del gol di Thuram, ci credevo poco visto l'andamento della partita che sembrava segnata. Questa cosa è incredibile, nonostante le avversità, l'Inter ci ha creduto ed è rimasta lì. Ma tutti ci hanno creduto, anche per vincerla. L'Inter ha strameritato la vittoria nonostante un rigore clamoroso non dato. Il Var non esiste con Orsato", le sue parole prime di commentare l'episodio centrale della partita.