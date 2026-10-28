Due autogol nel finale condannano un ottimo Venezia alla sconfitta contro l'Inter. Davide Nicola è comunque orgoglioso della prova offerta dai suoi ragazzi: "Noi dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo - le parole del tecnico dei lagunari a DAZN -. In 14 giorni la progressione è stata lineare, stiamo raggiungendo gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Contro il Napoli abbiamo ottenuto qualcosa in più di quello che meritavamo, a Genova abbiamo fatto due ottimi tempi. Oggi siamo riusciti a unire le due fasi di gioco, siamo stati competitivi contro una grande squadra. Siamo riusciti a giocare in velocità partendo dal blocco basso. Davanti avevamo l'Inter, il prossimo step sarà capire che bisogna fare male quando ti capita l'occasione giusta. Sono molto fiducioso, voglio solo che i ragazzi continuino a crederci, essendo disposti anche a prendere degli schiaffi. Questa è la nostra realtà, saremo costretti a prendere tante amarezze prime di gioire per l'obiettivo".

Ora i punti con le piccole.

"L'importante è creare le occasioni. Io porto subito le mie idee, prima c'era l'interpretazione ottimale di un altro allenatore. Dobbiamo continuare con questo spirito, sto vedendo una squadra che ci crede ciecamente. La squadra mi trasmette buone cose".