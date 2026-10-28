Servirà l'apporto di Ange-Yohan Bonny in questa gara di Venezia e l'attaccante dell'Inter ha parlato così a DAZN: "Penso che abbiamo peccato un po' sottoporta in questa prima parte di campionato, ma la ruota gira e speriamo oggi vada bene. Ho la fortuna di poter giocare oggi e guardo gara dop gara, poi vedremo il derby".

Sezione: News / Data: Mer 28 ottobre 2026 alle 17:49
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione