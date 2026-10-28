Davide Nicola, tecnico del Venezia, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l'Inter: "Stiamo lavorando per priorità, dobbiamo fare un altro tipo di lavoro e i ragazzi lo stanno abbracciando e rispettando. La squadra vuole mantenere un certo tipo di equilibrio, aggiungendo fluidità nelle varie situazioni. Inter avversario molto tosto, sarà un bel banco di prova e anche la possibilità di migliorare alcuni aspetti. I nostri giocatori non sono prettamente difensivi; è chiaro che bisogna lavorare di squadra ed è importante conoscere il gruppo".