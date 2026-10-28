Nel post-partita di DAZN, Andy Diouf ha analizzato la vittoria dei nerazzurri sul campo del Venezia: "La cosa più importante è vincere, sapevamo che non era semplice questa partita contro il Venezia. Dobbiamo provare a giocare più velocemente perché quando giochiamo contro i blocchi bassi è fondamentale. Derby? Pensavamo prima a questa gara, ora saremo focalizzati sul derby".