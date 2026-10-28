Nel post-partita di DAZN, Andy Diouf ha analizzato la vittoria dei nerazzurri sul campo del Venezia: "La cosa più importante è vincere, sapevamo che non era semplice questa partita contro il Venezia. Dobbiamo provare a giocare più velocemente perché quando giochiamo contro i blocchi bassi è fondamentale. Derby? Pensavamo prima a questa gara, ora saremo focalizzati sul derby".

Sezione: News / Data: Mer 28 ottobre 2026 alle 20:44
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione