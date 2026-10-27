Le ultime di formazione e le probabili scelte di mister Chivu in vista di Venezia-Inter, match in programma domani pomeriggio e valido per la 9a giornata di Serie A. Quanti cambi in vista anche del derby di Milano? Ne parliamo insieme, con un focus speciale su Stankovic.

IL VIDEO
Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 27 ottobre 2026 alle 19:02
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.