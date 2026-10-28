Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, nel prepartita di Venezia-Inter ha parlato ai microfoni di Sky: "Stankovic è un giocatore dell'Inter e quindi gioca, lo abbiamo scelto per la sua crescita da quando è passato tra i professionisti, ha vinto in Belgio, è stato protagonista in Champions, ci fidiamo delle sue qualità e siamo felici di averlo con noi".

Che insidie ci saranno contro il Venezia?

"Col nuovo allenatore hanno più organizzazione, ripartenza, è una squadra pericolosa in transizione, sulle seconde palle, che fa di tutto per mantenere la categoria, nel capire i suoi limiti e avere una stagione degna di questa meravigliosa città. Hanno battuto qui il Napoli e quindi sarà una partita insidiosa".

Non è facile preparare una partita così con tante partite ravvicinate. Come mai la scelta di far giocare Thuram?

"Chi sta bene gioca, mantenere equilibri e il nostro percorso è importante. Dove non siamo lunghi e abbiamo qualche problema dobbiamo far giocare chi sta bene senza sottolvalutare le partite, ora abbiamo la testa al Venezia, dopo penseremo al derby e alle altre".