L'Inter, soprattutto in questa stagione, si è specializzata in rimonte. Quella contro la Fiorentina è stata la quinta in 8 giornate di campionato e partendo da posizioni di svantaggio i nerazzurri hanno guadagnato 13 punti in classifica su 22 complessivi. Domenica scorsa, parlando di eventi storici, si è consumata la terza volta in cui l'Inter ha rimontato uno svantaggio nei minuti di recupero. La prima risale alla storica rimonta contro la Sampdoria nel 2005, con i gol di Christian Vieri e Alvaro Recoba che completarono la risalita da 0-2 a 3-2. Poi, nel 2011, il ribaltone al Manuzzi di Cesena (1-2), grazie alla doppietta nei minuti di recupero di Giampaolo Pazzini, che rinviò di una giornata la festa Scudetto del Milan.

Quel giorno a Cesena

Proprio Pazzini, interpellato da Sportmediaset, è tornato su quella partita: "Era da qualche partita che non segnavo, sono partito dalla panchina e ricordo di aver detto a Marco (Materazzi, ndr) e Cristian (Chivu, ndr) che sarei entrato e avrei fatto gol. Infatti dopo la prima rete sono stati loro due i primi a venirmi incontro ad abbracciare. Si è trattato di una partita pazza, eravamo sotto di un gol e non riuscivamo a riprenderla. Poi sono venuti fuori due gol molto belli, il primo su cross di Samuel Eto'o e il secondo su cross di Maicon e ci hanno fatto vincere la partita. Quindi è stata una giornata super emozionante".