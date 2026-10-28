Nel corso di un recente intervento a TMW, l'allenatore Carmine Gautieri ha brevemente commentato l'ormai consueta contrapposizione tra Inter e Roma: "Ho visto una grande Roma contro un buon Cagliari, s'è vista una squadra importante che ha sofferto ma ha saputo portare a casa la partita. Sono sicuro che i giallorossi possano competere con i nerazzurri per la conquista dello Scudetto o quantomeno dar loro fastidio".