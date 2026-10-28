L'Inter sfrutta l'assist della dea bendata ed esce dallo stadio Penzo di Venezia con tre punti preziosi per il suo cammino in campionato grazie a due autogol. Un 2-0 che Walter Zenga inquadra così: "E' stata una brutta partita da parte dei nerazzurri, lo ha detto anche Chivu nell'intervista ricordando il 3-1 di Catania del 2010 - le parole dell'Uomo Ragno a Sky Sport -. E' un riferimento importante. A volte succede di entrare in campo senza la forza mentale per andare sopra ritmo. Al Venezia sono stati annullati due gol per centimetri, il primo soprattuttol, vabbé... Ci sono state due grandi parate di Provedel, il Venezia ha preso anche una traversa. L'Inter ha concesso quattro palle gol nette agli avversari, mentre Stankovic non è mai dovuto intervenire in maniera clamorosa".