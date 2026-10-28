L'Inter sfrutta l'assist della dea bendata ed esce dallo stadio Penzo di Venezia con tre punti preziosi per il suo cammino in campionato grazie a due autogol. Un 2-0 che Walter Zenga inquadra così: "E' stata una brutta partita da parte dei nerazzurri, lo ha detto anche Chivu nell'intervista ricordando il 3-1 di Catania del 2010 - le parole dell'Uomo Ragno a Sky Sport -. E' un riferimento importante. A volte succede di entrare in campo senza la forza mentale per andare sopra ritmo. Al Venezia sono stati annullati due gol per centimetri, il primo soprattuttol, vabbé... Ci sono state due grandi parate di Provedel, il Venezia ha preso anche una traversa. L'Inter ha concesso quattro palle gol nette agli avversari, mentre Stankovic non è mai dovuto intervenire in maniera clamorosa". 

Sezione: Copertina / Data: Mer 28 ottobre 2026 alle 22:28
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.