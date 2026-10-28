Hernan Crespo parla oggi attraverso le colonne della Gazzetta dello Sport della lotta Scudetto in corso nel campionato italiano. "Incroci affascinanti. Milano e Roma sono le due città più importanti d'Italia e il calcio sta esprimendo, anche un po' a sorpresa, questo dominio. Dico a sorpresa perché, ad esempio, non mi aspettavo che la Lazio del mio amico Gattuso fosse lassù in vetta. Se può puntare allo scudetto? E perché non potrebbe? Si è creata una chimica speciale nel gruppo, e sono certo che tutto ciò sia merito di Rino".

Nelle posizioni di vertice ci sono anche l'Inter, che oggi tenterà l'aggancio ai biancocelesti, e il Milan. "Considero l'Inter la squadra più attrezzata di tutte per vincere lo scudetto - afferma Crespo - Con questo non voglio dire che lo vincerà di sicuro, ma di sicuro ha tutto per poterlo fare. Ha forza morale, altrimenti non riuscirebbe a compiere tutte quelle rimonte di cui è stata protagonista, ha cattiveria agonistica e ha qualità tecniche superiori a quelle degli avversari. Deve fare attenzione a non disperdere troppe energie in Champions League, come la Roma del resto. Tuttavia, la squadra di Cristian Chivu mi sembra proprio una corazzata. Affondarla, a parte l'inciampo europeo, è praticamente impossibile, perlomeno in Italia. A Venezia, in teoria, non dovrebbe faticare troppo, anche se le trappole sono all'ordine del giorno in Serie A. Il Milan? Non è ancora al livello dell'Inter, ma si fa presto a colmare il gap: a volte, basta una striscia di due o tre vittorie per arrivare alla svolta. La partita contro il Bologna, a San Siro, sarà un test per verificare la maturità psicologica della squadra rossonera. E poi il derby...".