Rinnovo ufficiale in casa Inter per quanto riguarda il settore giovanile: è infatti ufficiale il rinnovo fino al 2029 di Jokūbas Zebrauskas, esterno sinistro lituano classe 2010 e attualmente militante nella squadra U17. Ad annunciare in maniera ufficiale il buon esito della trattativa è Stars and Partners, agenzia che cura gli interessi del calciatore, con un post su Instagram.