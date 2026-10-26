Rinnovo ufficiale in casa Inter per quanto riguarda il settore giovanile: è infatti ufficiale il rinnovo fino al 2029 di Jokūbas Zebrauskas, esterno sinistro lituano classe 2010 e attualmente militante nella squadra U17. Ad annunciare in maniera ufficiale il buon esito della trattativa è Stars and Partners, agenzia che cura gli interessi del calciatore, con un post su Instagram.
Sezione: Giovanili / Data: Lun 26 ottobre 2026 alle 19:43
Autore: Carlo Alberto Gamba
Autore: Carlo Alberto Gamba
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