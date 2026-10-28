Nel corso di un recente intervento a TMW, Claudio Gugnali, attuale commissario tecnico dell'Argentina U20, ha speso parole di assoluta stima nei confronti di Lautaro Martinez, arrivando a incoronare il capitano dell'Inter come uno dei primi cinque attaccanti al mondo: "Lautaro tra i primi cinque attaccanti del mondo? Sì, da tempo si è guadagnato un posto fra i migliori. Continua a fare gol, continua ad essere capitano e il simbolo dei nerazzurri ad alto livello. Ogni volta che viene convocato in Nazionale arriva con un carico di responsabilità enorme e fa sempre gol. Un grande attaccante che resterà per sempre nella storia del calcio, sia per l'Italia che per l'Argentina".