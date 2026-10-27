L’Inter si prepara alla sfida contro il Venezia con un occhio anche al derby contro il Milan, in programma sabato 31 ottobre. Cristian Chivu starebbe valutando alcune novità nella formazione titolare, con l’obiettivo di gestire le energie e distribuire il minutaggio in vista dei prossimi impegni.
Come riportato da Sky Sport, sulla fascia sinistra dovrebbe tornare dal primo minuto Federico Dimarco, mentre Carlos Augusto potrebbe essere impiegato nel terzetto difensivo insieme a Bisseck e Bastoni. Una scelta che porterebbe Manuel Akanji inizialmente in panchina.
Qualche cambiamento potrebbe esserci anche a centrocampo, dove Hakan Calhanoglu potrebbe beneficiare di un turno di riposo. In cabina di regia e sulla mediana sono attesi Stankovic, Barella e Zielinski, con il centrocampista italiano in vantaggio su Sucic.
In attacco, invece, prende quota l’ipotesi della coppia formata da Ange-Yoan Bonny e Pio Esposito. Resta comunque aperto il ballottaggio tra il giovane attaccante azzurro e Marcus Thuram, con le ultime valutazioni di Chivu che saranno decisive per definire l’undici iniziale. Confermato Provedel tra i pali.
Venezia-Inter, la probabile formazione nerazzurra
Inter (3-5-2): Provedel; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Stankovic, Zielinski, Dimarco; Bonny, Pio Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 23:20 Venezia-Inter, i precedenti sorridono ai nerazzurri: il bilancio
- 23:05 Thuram anima dell'Inter: anche per lui possibile record storico
- 22:51 Roma di grinta, Como di talento: le due squadre proseguono la loro marcia
- 22:37 Pochi minuti, tanta resa: Zielinski primeggia tra i centrocampisti in A
- 22:22 Sky - Venezia-Inter, Bastoni ancora centrale. Prima per Stankovic? La probabile formazione
- 22:08 Inter, ruolino positivo con il Venezia e con le neopromosse in trasferta
- 21:53 Una vittoria per un record: l'Inter punta il bottino storico nell'era dei 3 punti
- 21:39 Lazio, Gattuso: "Non guardiamo la classifica, non siamo abituati"
- 21:24 Lazio, Zaccagni vola basso: "Essere in vetta adesso conta poco"
- 21:10 Accardi, DS Caglari: "Romano è straordinario, noi ci puntiamo molto"
- 20:56 Sorpasso storico: la FIGC non è più la Federazione con più tesserati
- 20:41 Gianni Rivera si candida per la FIGC: "Galliani e Malagò capiscono poco"
- 20:27 La Lazio è un carrarmato: 6-2 al Sassuolo dopo un match dominato
- 20:13 Malagò: "Serie A divisa? Vedremo, io sono ottimista"
- 19:58 Valentini: "Lega Serie A spaccata. Marotta con Galliani rischia la figuraccia"
- 19:44 Pallone d'Oro a Kane, Serena approva: "Uomo vero e bomber implacabile"
- 19:30 Bugeja: "Con l'OL partita che sognavo da bambina. Domani senza paura"
- 19:16 Inter Women contro l'OL Lyonnes, Sassarini freme: "Sono curioso..."
- 19:02 La vigilia di VENEZIA-INTER: CHIVU rischia in ottica DERBY? Su STANKOVIC non ci devono essere DUBBI
- 18:47 Brugge, Leko: "La vittoria con l'Inter uno dei momenti migliori in carriera"
- 18:32 Venezia-Inter, per i tifosi ospiti collegamento diretto PalaExpo-stadio
- 18:18 Qui Venezia - Lista extralarge per Nicola: convocati ben 29 giocatori
- 18:03 Venezia, Nicola: "L'Inter sa fare tante cose, ma non è ingiocabile"
- 17:48 Serie C, le pagelle di Inter U23-Scafatese: Marello croce e delizia, Tosto recupera
- 17:34 Garonetti in conferenza: "Partita ben preparata nonostante i pochi giorni"
- 17:23 Vecchi in conferenza: "Vittoria meritata. Il rigore? Decisione assurda"
- 17:16 Inter Women, domenica appuntamento con la Lazio all'Arena Civica: le info
- 17:02 Under 23-Scafatese dura poco per Iddrissou: altro problema fisico per l'attaccante
- 16:48 Bookies - Inter favorita a Venezia, in quota anche i gol degli attaccanti
- 16:34 Fiorentina, Pongracic ko con l'Inter: l'esito degli esami
- 16:33 SERIE C - Inter U23-Scafatese 2-1: i nerazzurri tornano in zona playoff
- 16:20 Diffamazione sul calendario di Serie A: Butti vince la causa contro Vessicchio
- 16:06 Domani Venezia-Inter, dove vedere la partita del Penzo in TV
- 15:55 videoInter in partenza per Venezia con gli stessi convocati di domenica
- 15:37 Don Abbondio Mariani, 'Cispa' Fabbri e 'Cataratta' Santoro assecondano l'nsulsa WAR di Orsato alla VAR
- 15:23 Bondrea, ex allenatore di Chivu: "Eccezionale. Lo rimproveravo solo per un motivo"
- 15:10 Appiano, corsetta sul campo con le scarpe da ginnastica per Lautaro
- 14:53 Napoli, Allegri: "Siamo in ritardo in classifica, stiamo zitti e lavoriamo"
- 14:39 From UK - Muharemovic, cresce l'interesse. Inter e Barcellona le più convinte
- 14:27 Rabiot, Moreira e Gila a parte: niente Bologna, si punta al derby
- 14:13 Rimonte nel recupero, il ricordo di Pazzini: "Quel giorno a Cesena..."
- 13:59 Venezia-Inter, modifiche ed integrazioni al servizio di trasporto pubblico
- 13:44 Turchia, il nuovo CT Yalcin andrà a Milano per incontrare Calhanoglu
- 13:30 Salernitana, esonerato Cosmi. Tre nomi per la sua successione
- 13:16 Women's Champions League, scelta la squadra arbitrale
- 13:02 Inter-Fiorentina, comanda Thuram. Il resto del podio deciso da centimetri
- 12:49 TS - Thuram, non solo bomber: cosa dicono le heatmap. E i gol aiutano il rinnovo
- 12:35 Kane re a Londra: Stones applaude il Pallone d'Oro 2026
- 12:30 Sky - Venezia-Inter, Bonny sicuro di un posto in avanti. Con lui Pio più di Thuram
- 12:22 Nagida, cresce la concorrenza: anche il PSG forte sull'esterno
- 12:12 Damiani certo: "Rinnovi di Dimarco e Thuram, l'Inter troverà una soluzione"
- 12:00 videoÈ un'INTER di RIMONTA. Ma c'è QUALCOSA che bisogna evidenziare
- 11:55 "My Captain": Spence celebra il nuovo Pallone d'Oro
- 11:43 La Repubblica - Malagò-Galliani, 8 club ancora indecisi
- 11:30 Corsera - FIGC, Serie A divisa. Marotta e Percassi sostengono Galliani
- 11:16 TS - Venezia-Inter, la sfida degli Stankovic: status differenti per i due fratelli
- 11:02 TS - Lavelli, retroscena dall'estate: no dell'Inter a 4 club dalla B e 1 di A
- 10:48 Thuram vola, Chivu ringrazia. Ma Zidane potrebbe tornare sui suoi passi
- 10:34 Condò: "Nei limiti del possibile, Chivu e Amorim faranno turnover"
- 10:20 CdS - Lavelli, la scelta di Chivu verso la Scafatese. Il tecnico ha dimostrato che...
- 10:06 CdS - Inter, ripresa da Oscar. Ma il meglio arriva nell'ultimo quarto d'ora: il dato
- 09:52 Qui Venezia - Gara speciale per Filip Stankovic. E può tornare un altro ex Inter
- 09:38 Capello: "Rimonte Inter: con la Viola è stato diverso. Derby? Occhio alle scorie nerazzurre"
- 09:24 GdS - Milan-Inter, Amorim può recuperare tre giocatori in vista del derby
- 09:10 GdS - Nuovo San Siro, giovedì i rendering: i dettagli relativi al futuro stadio
- 08:56 GdS - Venezia-Inter ancora con Provedel. Ecco chi è pronto alla "doppietta" tra domani e il derby
- 08:42 CdS - Thuram fuori a Venezia, almeno altri tre cambi alle viste. Chance per Stankovic dal 1?
- 08:28 GdS - Rinnovi Inter, tre priorità su tutte. Per Carlos Augusto siamo agli annunci
- 08:14 Altobelli: "Esposito? Ho un consiglio per lui. E lancerei più ragazzi come Lavelli perché..."
- 08:00 GdS - Inter, Thuram al suo meglio: ora il rinnovo. Primi dialoghi: il punto