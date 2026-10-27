L’Inter si prepara alla sfida contro il Venezia con un occhio anche al derby contro il Milan, in programma sabato 31 ottobre. Cristian Chivu starebbe valutando alcune novità nella formazione titolare, con l’obiettivo di gestire le energie e distribuire il minutaggio in vista dei prossimi impegni.

Come riportato da Sky Sport, sulla fascia sinistra dovrebbe tornare dal primo minuto Federico Dimarco, mentre Carlos Augusto potrebbe essere impiegato nel terzetto difensivo insieme a Bisseck e Bastoni. Una scelta che porterebbe Manuel Akanji inizialmente in panchina.

Qualche cambiamento potrebbe esserci anche a centrocampo, dove Hakan Calhanoglu potrebbe beneficiare di un turno di riposo. In cabina di regia e sulla mediana sono attesi Stankovic, Barella e Zielinski, con il centrocampista italiano in vantaggio su Sucic.

In attacco, invece, prende quota l’ipotesi della coppia formata da Ange-Yoan Bonny e Pio Esposito. Resta comunque aperto il ballottaggio tra il giovane attaccante azzurro e Marcus Thuram, con le ultime valutazioni di Chivu che saranno decisive per definire l’undici iniziale. Confermato Provedel tra i pali.

Venezia-Inter, la probabile formazione nerazzurra

Inter (3-5-2): Provedel; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Stankovic, Zielinski, Dimarco; Bonny, Pio Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.