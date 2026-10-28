Cristian Chivu, tecnico dei nerazzurri, ha parlato così a DAZN dopo il successo ottenuto sul campo del Venezia: "Ci prendiamo la vittoria, anche se è stata fortunata. Oggi eravamo troppo lenti in costruzione, ci aspettavano con il blocco basso e noi abbiamo manovrato in modo lento e senza impensierire la loro organizzazione. Abbiamo rischiato in qualche contropiede, ma siamo stati bravi nel restare in partita. Capitano queste partite, una o due all'anno, e rischi anche di non portarle a casa. Ora torniamo a Milano con tre punti perché siamo maturi e con la qualità individuale riusciamo a vincere. Oggi potevamo fare qualcosina in più; pensavamo con i cambi di dare una scossa, ma non è successo. All'intervallo probabilmente avrei dovuto cambiare tanti giocatori, siamo consapevoli di dover fare di più, sebbene la fatica si faccia sentire. Complimenti al Venezia, che ci ha messo in difficoltà. Noi bravi anche grazie a Provedel, che ha fatto una grande partita".

Recuperate qualche infortunato per sabato?

"No, non credo. Tutti quelli fuori non li recuperiamo per sabato. Calendario? Vale per noi e per il Milan, non ci siamo mai lamentati. Anche loro hanno la coppa e le trasferte lunghe. Il derby non è mai una gara come le altre e bisogna ritrovare le energie necessarie per essere carichi. Speriamo di arrivarci con la giusta determinazione, che è quella che serve in queste gare".