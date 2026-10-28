Dopo la tappa a Sky Sport, Cristian Chivu si presenta davanti a microfoni di DAZN per inquadrare Venezia-Inter e non solo. Il tecnico romeno parte commentando le sue scelte di formazione: "Stankovic si è meritato la titolarità perché è un giocatore dell'Inter, lo abbiamo scelto per questo. Ha avuto un percorso di crescita negli ultimi anni, in Svizzera e poi in Belgio, dove ha vinto il campionato ed è stato protagonista in Champions. Sappiamo tutti quello quello che ci può dare, oggi ha una opportunità e farà vedere quanto vale".
Perché Thuram titolare e non Pio Esposito?
"Pio non stava bene in questi giorni, non stava bene nemmeno domenica. Lo abbiamo saputo dopo. Ha avuto la febbre, qualche problema in famiglia, un lutto. quindi condoglianze per la perdita del nonno. Lunedì non si è allenato con noi, fortunatamente è recuperato ed è a disposizione. Oggi ho scelto Thuram con Bonny".
Oggi sembra la gara più semplice delle prossime in calendario.
"Sulla carta sembra semplice, ma per me è la più difficile e importante perché giochiamo fuori casa e perché il Venezia ha battuto il Napoli inaspettatamente. Sappiamo quanto mister Nicola dà a una squadra quando la allena. Rispettiamo il Venezia, non sottovalutiamo nessuno. Per portare a casa la vittoria dovremo sudare e fare la nostra miglior partita".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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