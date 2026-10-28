Conferenza stampa stringata per l’esterno nerazzurro Andy Diouf dopo la vittoria contro il Venezia: “Sicuramente questa partita non è stata facile, ma a volte è così, bisogna accettarlo e cercare di vincere anche quando non si è al 100%. Oggi è andata bene e dobbiamo andare avanti così, testa al derby”.

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“Come ripeto ogni volta la cosa più importante per me è giocare ed essere in campo, dipende da quello che mi chiede il mister. Mi interessa giocare e basta”, ha concluso.