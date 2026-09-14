Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la vittoria dell'Inter per 5-3 contro l'Udinese. 

"C'è un po' di preoccupazione per questo trend di farsi gol da soli - le sue parole -. Partire con l'handicap 2-0 ogni volta, non ti va sempre bene. Non si può farlo passare solo perché poi vinci contro Napoli e Udinese. Bisogna migliorare questo, ma ci sono tante cose buone e positive". Poi Tramontana commenta le prestazioni dei singoli. 

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Sezione: Vento di Tramontana / Data: Lun 14 settembre 2026 alle 23:54
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.