Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la vittoria dell'Inter per 5-3 contro l'Udinese.

"C'è un po' di preoccupazione per questo trend di farsi gol da soli - le sue parole -. Partire con l'handicap 2-0 ogni volta, non ti va sempre bene. Non si può farlo passare solo perché poi vinci contro Napoli e Udinese. Bisogna migliorare questo, ma ci sono tante cose buone e positive". Poi Tramontana commenta le prestazioni dei singoli.