L'ex dirigente FIGC Antonello Valentini è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio parlando della possibile candidatura di Adriano Galliani alla presidenza della Federcalcio: "Io provo ad analizzare una situazione che allo stato attuale è tutta nelle mani della Lega Serie A. Chi riuscirà a conquistare la candidatura sarà l'unico candidato alla presidenza della Federazione. Le altre leghe o, con la Lega Dilettanti che convergerà sul candidato della Lega Serie A. Però c'è una spaccatura interna alla Lega. Se pensate che i maggiori sponsor di Giovanni Malagò, ossia Beppe Marotta e Antonio Percassi, ora vogliono Galliani, è chiaro che la Lega è spaccata. Vedremo chi prenderà le undici firme minime per candidarsi, ma non è uno spettacolo esaltante. Mancano pochi giorni ormai. Le altre componenti si parleranno mercoledì, ma speriamo che la Lega Serie A partorisca il suo nome".

Ma perché si è arrivati a candidare Galliani? "I sostenitori di Malagò a giugno pensavano di eleggere un burattino che avrebbe obbedito agli ordini dei suoi sostenitori e che avrebbe fatto le cose che gli avrebbero chiesto. Si tratta di Mancini, Bianchedi, Signori, del segretario generale, che poi Malagò abbia in qualche scaso esagerato nella forma, più che nella sostanza, perché devono essere coinvolte le varie componenti... Potrebbe verificarsi un'altra ipotesi, anche se fantasiosa, ossia che né Malagò né Galliani raggiungano le undici firme per candidarsi e si arriverebbe a uno stallo e andare avanti con un altro Commissario, che difficilmente potrebbe essere ancora Malagò. La Lega Dilettanti a giugno ha votato per Abete, ora lui ha detto che non è più candidato e ha messo a disposizione i voti per il candidato della Serie A. Da una parte c'è Malagò che è convinto di avere 11 voti della A, dall'altre c'è Galliani sostenuto da Percassi e Marotta, che credo siano sicuri di avere le 11 firme, altrimenti fanno fare una figuraccia a Galliani e la fanno loro due".