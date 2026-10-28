Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu parla così in conferenza stampa dopo la vittoria conquistata oggi contro il Venezia: “È giusto criticare una squadra che ha 25 punti su 27? Non devo dirlo io, possiamo dire che oggi non abbiamo fatto la nostra miglior partita, nel secondo tempo abbiamo aggiunto un po’ più d’esperienza e di qualità, alla fine siamo stati fortunati a fare due gol e a vincerla”.

Un giudizio su Stankovic? Per il derby Esposito sarà al top?

“Non è giusto parlare di un singolo, non è giusto bocciarlo, se avessi potuto cambiarne 10 all’intervallo avrei cambiato tutti e tenuto solo Provedel, quindi non bisogna incolpare lui. Dobbiamo migliorare sotto tanti punti di vista. Oggi c’è poco da analizzare, abbiamo giocato male. Abbiamo avuto un portiere che ci ha tenuti in partita con tante parate, dobbiamo accettare che dobbiamo avere un equilibrio per non andare sotto, oggi ci è andata bene e l’abbiamo vinta”.

Troppi cambi nelle ultime gare?

“Oggi non c’era energia, bisogna accettarlo. Quando abbiamo energia mettiamo in difficoltà tutti, poi mancavano anche dei giocatori che ci hanno limitato nelle rotazioni, ma non è colpa di chi è partito titolare ma di tutto il gruppo. Oggi ci apriamo a qualche critica in più, ma fa parte del calcio. Vediamo che tante squadre fanno fatica, soprattutto quelle che fanno le coppe. È difficile trovare energie o la bellezza che ti esalta. Oggi abbiamo giocato male ma siamo riusciti a portarla a casa, vorrei fare i complimenti a Nicola e al Venezia perché con quell’organizzazione e quella struttura oggi potevamo parlare di altre cose”.

Ha già deciso chi giocherà il derby in porta?

“L’unica certezza che ho è che io sono in panchina per il derby e anche lì non è sempre sicuro. Abbiamo scoperto durante la gara che Carlos aveva un virus intestinale ed è rimasto in campo, per ora non posso parlare. Spero solo che io sarò in panchina sabato sera…”