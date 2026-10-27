90+3' - Chiesta la FVS dagli ospiti un presunto rigore per presunto tocco di mano in area: nulla di fatto e gara che prosegue.
90' - Iniziano i 5' di recupero.
89' - Tiro da fuori senza troppe pretese da parte di Ortisi che finisce comodamente tra le braccia di Melgrati.
82' - BRUNET SFIORA IL PALO! Su sviluppo di una lunga azione da angolo, il calciatore scafatese colpisce al volo un pallone vagante e sfiora il palo alla sinistra di Melgrati.
80' - Gli ospiti provano il forcing finale alla ricerca del pareggio.
77' - Ultimi due cambi per i nerazzurri: fuori Garonetti e Donato e dentro Prestia e Stante.
74' - Ultimo cambio per i campani: fuori Palmieri e dentro Ortisi.
72' - Giocata di Emmausso che prova la conclusione da lontano senza sorprendere Melgrati.
68' - Doppio cambio per lombardi: fuori Amerighi e Charlys e dentro Aidoo e Bovo.
65' - Triplo cambio per gli ospiti: fuori Proia, Bacchetti e Ferrara e dentro Suhs, Molinaro e Guerra.
62' - GOL!!!! Capolavoro di Marello: mattonella su punizione del terzino interista che sfiora il palo e si insacca. 2-1!
59' - Grave abbaglio dell'arbitro che espelle Bacchetti per aver trattenuto Amerighi ai limiti dell'area pur in presenza di Scognamiglio davanti ad Amerighi. Non essendo stato rispettato il criterio dell'assenza di altri difendenti possibilitati a intervenire, il FVS permette al direttore di gara di correggere l'errore e derubricare la sanzione da rosso a giallo.
56' - Contropiede sprecato dagli ospiti che, in situazione di 2 vs 1, mandano in porta Volpicelli che però calcia debolmente tra le mani di Melgrati.
53' - ALTRA OCCASIONE PER I NERAZZURRI! Bella azione di Kaczmarski che si libera in area di rigore e carica l'interno destro andando a lambire il palo.
51' - ANTICIPO PRODIGIOSO DI SCOGNAMIGLIO SU FAMAGALLI! Amerighi sfugge con agilità a Ferrara e vede il rimorchio puntuale dell'attaccante interista che viene però frenato dall'intervento prodigioso dello scafatese.
47' - Amerighi colpisce il palo esterno dopo una precisa battuta da corner di Marello su cui l'esterno interista si era avventato di testa.
15.41 - INIZIA IL SECONDO TEMPO!
15.41 - Cambio all'intervallo per gli ospiti: fuori Esposito e dentro De Chiara.
15.38 - Le squadre escono dagli spogliatoi in attesa di iniziare il secondo tempo.
15.24 - FINE PRIMO TEMPO! Squadre a riposo sul pari.
45+5' - Charlys viene sfiorato da Ferrara in area di rigore e l'arbitro accorda il penalty che, tuttavia, viene revocato a seguito di FVS.
45' - Iniziano i 4' di recupero.
39' - GOL DELLA SCAFATESE! Lancio dalle retrovie di Brunet a favore di Palmieri che lascia sul posto Marello con un dribbling fulmineo e fulmina Melgrati. 1-1!
36' - GOL!!!! Ancora Zuberek: pallone raccolto ai lati dell'area da Amerighi, abile a smistarlo a favore del polacco che stoppa e calcia di interno piede al volo. 1-0!
34' - Volpicelli prova a calibrare con il sinistro un tiro a giro da fuori area che però va ben lontano dallo specchio della porta.
23' - Tosto raccoglie una respinta corta della difesa salernitana a e calcia al volo con discreta potenza e precisione da fuori area: pallone alto di poco.
21' - Lo stesso Emmausso si incarica della battuta e calcia una punizione non particolarmente precisa ma che rischia di sorprendere la difesa interista: pallone di poco sul fondo.
20' - Garonetti si prende il primo giallo della partita per un ruvido intervento a centrocampo ai danni di Emmausso.
18' - Subito cambio per i nerazzurri: Iddrissou, appena rientrato dall'infortunio. è costretto a lasciare il campo a Zuberek a causa di un problema muscolare.
11' - OCCASIONE CLAMOROSA PER CHARLYS! Filtrante in profondità perfetto di Kaczmarski per l'inserimento del brasiliano che calcia di prima intenzione trovando l'uscita efficace di Forte.
8' - Si gioca subito la prima card per il FVS Vecchi a causa di un presunto tocco di mano in area di Bacchetti su un colpo di testa ravvicinato di Iddrissou: il braccio è altissimo e il tocco di braccio sembra esserci, ma l'arbitro non è dello stesso avviso.
14.31 - FISCHIO D'INIZIO AL BREDA!
14.25 - Le squadre si preparano a scendere in campo: è tutto pronto al Breda.
È giunto il momento di eliminare l'asterisco dal calendario dell'Inter U23, chiamata a recuperare la sfida valida per l'8ª giornata di Serie C contro la Scafatese, non disputatasi a causa delle numerose convocazioni nelle nazionali giovanili dei vari giocatori interisti durante la pausa a cavallo tra settembre e ottobre. I ragazzi di Vecchi tenteranno di riconquistare la zona playoff distante attualmente un punto. In caso di successo, i giovani interisti aggancerebbero proprio la compagine salernitana (oltre all'Audace Cerignola e alla Casertana, ndr), che tuttavia è reduce da un proficuo momento di forma che la vede imbattuta dalla 2ª giornata di campionato. Scontro diretto dunque non banale per i lombardi, chiamati ad una prestazione di spessore come quella offerta pochi giorni fa contro il Sorrento. Di seguito sono riportate le formazioni ufficiali:
INTER U23 (3-5-2): Melgrati; Garonetti, Donato, Tosto; Amerighi, Kaczmarski, Fiordilino, Charlys, Marello, Iddrissou, Fumagalli. A disposizione: Taho, Raimondi, Avitabile, Cerpelletti, Zuberek, Bovo, Stante, Prestia, Matarrese, Re Cecconi, Aidoo, Mancuso, Sorino, Carrara. Allenatore: Stefano Vecchi.
SCAFATESE (4-2-3-1): Forte; Novella, Scognamiglio, Bacchetti, Ferrara; Brunet, A. Esposito; Palmieri, Proia, Emmausso; Volpicelli. A disposizione: Becchi, Suhs, Dambros, Ortisi, Molinaro, Terribili, Guerra, Santarpia, De Chiara. Allenatore: Michele Facciolo.
Arbitro: Maccorin (sezione di Pordenone).
Assistenti: Roncari - Storgato.
IV Ufficiale: Gandino.
Operatore FVS: Chimento.
Autore: Carlo Alberto Gamba
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