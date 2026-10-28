"Se vai in campo con la paura di perdere, non porti a casa niente". Pasquale Mazzocchi parla così, a DAZN, a pochi minuti dal fischio d'inizio di Venezia-Inter, gara valida per la nona giornata di Serie A.

Giocherai con Juan Jesus, come ai tempi del Napoli.

"Sì, ha tantissima esperienza e cercherà di dare una mano alla squadra. Nicola ci ha dato dei concetti importanti, in pochi giorni ci ha saputo prendere per mano. Ci ha fatto capire cosa sia lo spirito di sacrificio, non dobbiamo fare altro che andare in campo e dare tutto, a prescindere dall'avversario. L'Inter è forte, ma noi stiamo andando alla ricerca di quel rispetto che, guardando la classifica, difficilmente ci viene dato".