Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato il pareggio dell'Inter contro la Fiorentina.

"Per fortuna un pareggio, un pareggio di lusso per la prestazione fornita. L'Inter è sparita dopo l'1-0, ha sbagliato tutto ed è arrivata sempre seconda sulle palle. Esposito è l'unico che ha retto il peso dell'attacco e ha fatto reparto da solo. Thuram inesistente, Bonny lo stesso. Barella gioca una partita discreta, poi si è perso nelle sue ca**te".