L'operazione di permanenza, come la chiama oggi il Corriere dello Sport, di Benjamin Pavard sembra dare i suoi frutti. Il difensore è vicino a restare all'Inter, grazie all'impegno dimostrato in allenamento e a una serie di buone prestazioni in pre-campionato. Domani c'è una tappa importante: i protagonisti della tournée a Hong Kong e Perth torneranno a lavorare ad Appiano Gentile e ci sarà quindi anche l'incontro con Lautaro Martinez, che a fine Mondiale per club aveva strigliato alcuni compagni, pur senza fare nomi (possibile che il riferimento fosse anche al francese).

Il difensore, da parte sua, non ha mai avuto dubbi sulla volontà di rimanere all'Inter, dopo l'esperienza non così felice a Marsiglia. Numericamente l'Inter è a posto, Pavard è stato il "tappo" al possibile arrivo di Romero ma a Chivu può venire utile come braccetto destro. "Nel caso in cui si formalizzasse la permanenza, l’Inter dovrà mettere in conto il peso economico di Pavard - si legge -. Un aspetto che ha frenato anche diversi club europei nel farsi avanti con l’Inter, oltre alla volontà del calciatore di non voler prendere in considerazione mete come l’Arabia Saudita, visto che si era parlato di una possibile contropartita da inserire nell’affare Diaby con l’Al-Ittihad".