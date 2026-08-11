Bis europeo a Birmingham per Nadia Battocletti: la mezzofondista italiana centra il secondo successo consecutivo dopo quello di Roma di due anni fa, imponendosi nella finale dei 5mila metri col tempo di 15:37.84. Trionfo che le vale anche il messaggio di complimenti da parte dell'Inter, squadra della quale è grande tifosa e che lo scorso aprile l'ha ricevuta ad Appiano Gentile.

Sezione: News / Data: Mar 11 agosto 2026 alle 22:45
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.