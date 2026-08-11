Sono ore calde per il futuro di Davide Frattesi, finito prepotentemente nel mirino della Lazio di Gennaro Gattuso. Dopo tre stagioni e due Scudetti vinti, l'esperienza del centrocampista romano in nerazzurro sembra ormai agli sgoccioli, dopo un periodo contrassegnato da diversi picchi importanti e un'ultima stagione piuttosto al di sotto delle aspettative. Frattesi che comunque il suo contributo all'Inter non lo ha mai fatto mancare: dal momento del suo arrivo, solo cinque giocatori dell’Inter hanno segnato più gol di Frattesi in tutte le competizioni.

Si tratta, nell'ordine, di Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu, Denzel Dumfries e Federico Dimarco. Frattesi è arrivato a 15 gol segnati in quasi 4.700 minuti giocati, alcuni dei quali pesantissimi che rimarranno nella storia del club nerazzurro.