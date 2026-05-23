Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato il 3-3 dell'Inter a Bologna nell'ultimo turno di campionato.

"Partita spettacolare, così come la stagione dell'Inter. Oggi ha dato di più di quello che mi aspettavo dopo i lunghi festeggiamenti e il Mondiale alle porte. Pepo Martinez un po' arrugginito - le sue parole -. Chivu ha cambiato sul 3-1 e grazie ai cambi l'Inter è cambiata. Diouf ha numeri importanti, il numero sul gol del 3-2 è meraviglioso.