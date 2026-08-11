L'Inter Women di David Sassarini sfiderà il Wolfsburg nel terzo turno di qualificazione della UEFA Women's Champions League. Lo ha stabilito il sorteggio andato in scena oggi, all'House of European Football di Nyon, in Svizzera. La gara d'andata si giocherà in Germania mercoledì 26 agosto, mentre il ritorno è in programma a Milano mercoledì 2 settembre. Ecco tutti gli accoppiamenti: 

Sparta Praga-Servette
PSV Eindhoven-HB Koge
Brann-Austria Vienna OH
Leuven-Czarni Sosnowiec
Eintracht Francoforte-Paris Saint-Germain
St. Polten-Juventus
Wolfsburg-INTER
Chelsea-Real Sociedad
Ajax-Real Madrid

Sezione: Focus / Data: Mar 11 agosto 2026 alle 12:42
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.