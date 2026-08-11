Mancavano giusto gli ultimi dettagli. Adesso, non ci sono più dubbi: Romelu Lukaku ha accettato la corte del Fenerbahce e si trasferirà in Turchia. Come riportato da Fabrizio Romano, il Napoli e la compagine del Bosforo hanno trovato l'accordo totale per il trasferimento dell'ex Inter sulla base di circa 6 milioni di euro. Il centravanti belga, dunque, lascia la Serie A.