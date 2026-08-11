Nelle ultime ore il reparto esterni dell'Inter è finito sotto i riflettori non solo per il possibile acquisto di Djed Spence dal Tottenham, ma anche per l'interessamento della Roma per Luis Henrique. I giallorossi, si legge su La Gazzetta dello Sport, sono pronti a sborsare una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro.

L'Inter valuta, ma in realtà il brasiliano non sembra stuzzicare la fantasia di Gasperini. Anche per questo in casa nerazzurra si sta provando a capire quanto l'interesse dei capitolini sia concreto. Oggi, secondo la rosea, è previsto un nuovo incontro. Ai giallorossi Luis Henrique piace per la versatilità dimostrata durante i mesi di assenza di Dumfries, lo scorso anno, per la capacità di giocare a destra come a sinistra e anche perché a Marsiglia (cosa che a Milano si è vista decisamente meno) ha dimostrato di saper centrare la porta.

Ovviamente, in caso di cessione del giocatore ex OM, all'Inter si dovrà andare alla ricerca di un altro esterno.