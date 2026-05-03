Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la vittoria del 21esimo scudetto da parte dell'Inter di Chivu dopo il 2-0 rifilato al Parma.

"E' stata una stagione incredibile, nessuno ad inizio stagione poteva immaginare di vincere lo scudetto. C'era speranza di essere competivi, ma erano speranze minime. Troppo piccole. E invece l'Inter ha dominato e stravinto il campionato - le sue parole -. Non voglio chiamarlo miracolo, sarebbe ingiusto nei confronti del mister e della squadra. Questo è un capolavoro. Di tutta l'Inter".