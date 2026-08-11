Il futuro di Benjamin Pavard sembra ormai scritto. Il difensore francese, rientrato dal prestito al Marsiglia, avrebbe convinto il club con il suo atteggiamento e la motivazione mostrata dopo l’esperienza in Francia. Anche Chivu sarebbe pronto a concedergli una nuova opportunità, come riportato da La Repubblica.

Il difensore francese potrebbe rimanere a disposizione di Chivu, soprattutto considerando che al momento non sono arrivate proposte particolarmente interessanti per il suo cartellino. L'Inter, dunque, non avrebbe la necessità di separarsi dal francese e potrebbe puntare nuovamente su di lui per la prossima stagione.

Per la fascia destra torna la pista Spence

Per quanto riguarda invece la corsia di destra, il club nerazzurro ha nuovamente acceso i riflettori su Djed Spence del Tottenham. La pista Diaby si è complicata a causa dell'elevata valutazione attribuita dal club saudita dell'Al-Ittihad al giocatore. Di fronte a queste difficoltà, l'Inter è tornata a prendere in considerazione il profilo dell'esterno inglese.

Occhio a Luis Henrique

Sul mercato nerazzurro c'è da registrare l'interesse della Roma per Luis Henrique. Il brasiliano viene valutato circa 30 milioni di euro, ma per Gian Piero Gasperini non rappresenterebbe la prima scelta per rinforzare la rosa giallorossa. Al momento, dunque, la situazione resta da monitorare, con l'Inter che continua a valutare diverse soluzioni per la fascia.