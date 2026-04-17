Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la vittoria per 3-0 contro il Cagliari che avvicina sempre di più la squadra nerazzurra alla conquista del 21esimo scudetto della sua storia.

"Non era una vittoria scontata, perché devi andare sempre in campo e vincere. Un altro passo importante verso lo scudetto. Barella finalmente torna a rivedere la porta e torna ad essere fondamentale per l'Inter, questo è il Barella che aspettavamo tutti. Ora è tornato nel momento clou della stagione. Ottima prova anche di De Vrij, bravo anche Pepo Martinez", le sue parole.