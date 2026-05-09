Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la vittoria per 3-0 dell'Inter sulla Lazio.

"Ero curioso della partita, l'Inter ha giocato una grande partita, attenta e motivata - le sue parole -. Questo è un bel biglietto da visita per la finale di Coppa Italia contro questa Lazio. Capiremo se ci sarà Calhanoglu, ma anche oggi ha giocato alla grande. Sono molto contento e soddisfatto, meglio di così non si poteva fare".