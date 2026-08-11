Luigi Cagni ha analizzato le big del campionato, facendo un bilancio delle varie rose ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Ho visto l'Inter giocare contro Milan e Juventus. I nerazzurri sono clamorosamente più forti di tutte e due le squadre che ho citato. Chivu ha la possibilità di sostituire un titolare con un altro titolare, ha un organico davvero completo. Milan e Juventus non hanno una rosa all'altezza dei nerazzurri", ha detto Cagni.
Sezione: News / Data: Mar 11 agosto 2026 alle 17:41
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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