Luigi Cagni ha analizzato le big del campionato, facendo un bilancio delle varie rose ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Ho visto l'Inter giocare contro Milan e Juventus. I nerazzurri sono clamorosamente più forti di tutte e due le squadre che ho citato. Chivu ha la possibilità di sostituire un titolare con un altro titolare, ha un organico davvero completo. Milan e Juventus non hanno una rosa all'altezza dei nerazzurri", ha detto Cagni.