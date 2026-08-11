Giuseppe Bergomi non lascia l'Accademia Inter. L'ex difensore nerazzurro è stato infatti confermato alla guida della formazione Under 17 della squadra di Via Cilea, come riportato da Sprint e Sport. Bergomi prenderà in consegna il gruppo dei classe 2010 coi quali proverà a dare l'assalto al titolo, mettendo la sua sconfinata esperienza al servizio dei giovani nerazzurri.

Sezione: News / Data: Mar 11 agosto 2026 alle 19:43
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.