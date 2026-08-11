Oggi, martedì 11 agosto 2026, la UEFA ha lanciato 'Clear Line' (uefa.com/clearline), un nuovo e archivio di situazioni arbitrali progettato per apportare maggiore chiarezza, coerenza e trasparenza al processo decisionale nel calcio europeo.

I responsabili arbitrali di tutte le federazioni affiliate alla UEFA hanno approvato 'Clear Line' come quadro di riferimento per l'applicazione coerente e uniforme delle decisioni arbitrali e degli interventi del VAR sia a livello nazionale che europeo.

'Clear Line' raccoglie oltre 150 scenari arbitrali, fornendo indicazioni dettagliate su come interpretare le Regole del Gioco e su quando il VAR dovrebbe – e non dovrebbe – intervenire in situazioni specifiche, sia a livello nazionale che nelle competizioni UEFA.

La piattaforma rafforza uno dei principi cardine del protocollo VAR: la revisione video deve essere utilizzata solo in caso di errori chiari ed evidenti.

Mettendo a disposizione di arbitri, giocatori, allenatori, commentatori e tifosi in tutta Europa questa risorsa completa, la UEFA mira a migliorare la comprensione delle decisioni arbitrali e a promuovere un'applicazione più uniforme delle Regole del Gioco in tutto il calcio.

Attraverso una vasta gamma di video e spiegazioni visive, Clear Line offre preziosi spunti di riflessione sulle motivazioni alla base delle decisioni prese in molte delle situazioni più complesse e controverse del calcio.

La piattaforma continuerà a evolversi nel tempo e verrà aggiornata ogni qualvolta emergeranno nuove situazioni o saranno necessari ulteriori chiarimenti su scenari specifici.

Commentando il lancio, Roberto Rossetti, Direttore Arbitrale UEFA, ha spiegato: "Clear Line è stata progettata per fornire indicazioni chiare e precise agli ufficiali di gara in tutto il calcio europeo, contribuendo a garantire una maggiore coerenza nel processo decisionale tra le diverse competizioni e un approccio più standardizzato all'utilizzo del VAR a beneficio del gioco. Sebbene nessun episodio sia mai identico a un altro e gli errori occasionali siano inevitabili, Clear Line fornirà un punto di riferimento centrale per giocatori, allenatori, commentatori e tifosi, contribuendo a spiegare le motivazioni alla base delle decisioni arbitrali e promuovendo una maggiore comprensione del processo decisionale".