L'Inter ha scelto Djed Spence. L'esterno del Tottenham e della nazionale inglese torna vicino ai nerazzurri. Secondo La Gazzetta dello Sport l'affare si dovrebbe chiudere attorno ai 30 milioni di euro più bonus e salvo colpi di scena sarà lui a raccogliere l'eredità di Denzel Dumfries. Obiettivo del club è perfezionare il tutto entro l'inizio del campionato. Difficilmente Spence sarà già "pronto all'uso", visto che come Stones è appena tornato dalle vacanze post-Mondiali, ma almeno potrà cominciare il percorso di avvicinamento alla forma migliore.

Un obiettivo, Spence, che l'Inter non ha mai peso di vista. Si aspettava solo che il Tottenham abbassasse la richiesta iniziale di 40 milioni di euro e che De Zerbi, tecnico degli Spurs, approvasse la cessione. Nel frattempo l'Inter era tornata su Diaby, ma si è scontrata con diverse difficoltà: stipendio alto, negoziazione difficile con l'Al-Ittihad, la concorrenza del Bayer Leverkusen. Spence, in ogni caso, certo non è un piano B. Ha più confidenza con la fase difensiva rispetto al francese, può giocare a destra o a sinistra, dove si è visto al Mondiale.

Dal canto suo l'inglese aspetta con ansia il via libera per arrivare a Milano dove lo attende un quadriennale. Ha già parlato con Stones, a cui si riunirà probabilmente presto.