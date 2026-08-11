Come ormai noto, è tornato di moda in casa Inter il nome di Djed Spence. In particolare, secondo Sky Sport, nella giornata di domani ci sarà un contatto telefonico tra il club nerazzurro e il Tottenham per parlare proprio dell'esterno inglese, che ha una valutazione dicirca 35/36 milioni bonus compresi.

L'Inter, che già in giornata ha avuto contatti proficui con gli Spurs, ora prova a stringere per un nuovo esterno, con Luis Henrique sempre in uscita e sul quale insiste la Roma. In caso di cessione i nerazzurri andranno su due esterni, con Moussa Diaby e Nico Gonzalez sempre sullo sfondo.