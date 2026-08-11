L'Inter fa sul serio per Spence. In attesa di capire se il club nerazzurro affonderà nelle prossime ore con il Tottenham per l'esterno inglese, cerchiamo di analizzare quello che può dare il classe 2000 al 3-5-2 di Chivu.
Sezione: Focus / Data: Mar 11 agosto 2026 alle 17:56
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
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