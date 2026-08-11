Alessandro Costacurta parla al Corriere dello Sport della prossima Champions League nella quale, ancora una volta, le italiane non saranno certo tra le favorite d'obbligo.

Sta per tornare la Champions: chi vince?

«Il Psg è la squadra più forte che c’è in Europa e forse nel mondo degli ultimi due anni. Luis Enrique fa sì che i giocatori diano il cento per cento. Vedo giocatori sensazionali come Dembelé, Barcola, Doué correre come pazzi e capisco che credono davvero ciecamente al loro allenatore».

Quando rivedremo un’italiana trionfare in Champions?

«È solo una questione di investimenti ma dominare come quell’anno, con tre italiane in semifinale, penso non succederà mai più. Capiterà che qualche club italiano possa tornare a lottare ai vertici, come successo all’Inter, ma non prima di sei-sette anni. Adesso ci sono almeno sette squadre più forti dei nerazzurri: Psg, Bayern, Arsenal, City, Liverpool, Barça e Real».