Ultimi preparativi per la nuova stagione in casa Vado. La squadra ligure ha battuto il Sestri Levante in amichevole per 3-0, annunciando oggi l'arrivo dell'esperto attaccante Iacopo Cernigoi. Ora, venerdì sera, la neopromossa ospiterà l'Inter U23 nel primo turno di Coppa Italia Serie C.

Le parole del DS del Vado Paolo Mancuso

Il DS Paolo Mancuso, parlando della gara contro l'Inter U23, ha detto: "Sicuramente cominceranno partite impegnative, perché Inter U23 e l’Atalanta U23 sono due impegni importanti, contro giocatori davvero forti. Ma dobbiamo farlo senza paura. Posso dire di essere anche abbastanza positivo perché è stato fatto un buon lavoro, nei limiti del possibile di quello che si può fare a Vado, e grazie anche al presidente, che sta facendo veramente di tutto per darmi la possibilità di esprimermi. Penso che oggi di Vado si possa parlare solo che bene".

Sulla sua squadra poi ha concluso: "Per ora è tutto molto positivo, perché è stata costruita una squadra praticamente quasi da zero: sono stati confermati solamente sei giocatori della passata stagione e noto che quelli che sono arrivati stanno facendo quello che ci aspettavamo. È ovvio che si tratta di amichevoli e per me contano tanto. Tanti dicono che le amichevoli estive contino davvero poco, ma io non la penso così, perché comincio a vedere qualcosa di positivo e da qualcosa di positivo bisogna costruire".